2022-04-01YEKT10:00:00 | Новости Городские новости В Метлино появилась площадка для увлеченных медиа Глава округа Евгений Щербаков принял участие в открытии медиацентра, который организован в поселке Метлино в рамках проекта ЧРОО «Молодежный Центр» при поддержке Фонда президентских грантов.

Благодаря данному проекту в посёлке появилась площадка для коммуникаций, саморазвития и продвижения идей подростков, молодежи и пенсионеров в сфере медиа и журналистики.

Старт проекту был дан 31 марта в школе №35, где собрались заинтересованные школьники и жители поселка, а также руководители областных структур и органов местного самоуправления, без поддержки которых идея не смогла бы воплотиться в жизнь: руководитель ЧРОО «Молодежный Центр» Дарья Добровольская, заместитель председателя Российского союза сельской молодежи Владислав Уланов, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков, руководитель отдела коммуникаций ФГУП ПО «Маяк» Надежда Жидкова, начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино Лариса Кунакбаева.

Все они отметили активность депутата Собрания депутатов Ольги Хакимовой и жителей Метлино, которые, участвуя в различных грантовых программах, за три последних года привлекли в поселок более 2 млн рублей и смогли реализовать значимые проекты, направленные на развитие своей территории (2020 год – «Мастерская компьютерной грамотности», Фонд Президентских грантов, 2021 год – «Активные соседи», Фонда Губернатора Челябинской области, 2021 год – «Дворик детства», грант ФГУП ПО «Маяк», 2022 год – «Медиацентр Метлино», Фонд Президентских грантов).

В ходе открытия первым обратился к собравшимся глава округа Евгений Щербаков:

- Я поздравляю метлинцев с тем, что у них появились новые возможности. В современном мире коммуникаций, где много фейков, очень важно уметь точно донести свои мысли до аудитории и отстоять гражданскую позицию. Это пригодится вам в любом случае – станете вы блогерами или журналистами. Желаю вам научиться разбираться в медийном пространстве и, овладев знаниями в этой сфере, оставаться патриотами своей Родины.

Свое особое отношение к проекту и его участникам высказала Дарья Добровольская:

- Наша челябинская региональная общественная организация «Молодежный Центр» сотрудничает с Метлино несколько лет, и совместно с жителями мы здесь реализуем уже не первый проект. Я поражена ответственностью и заинтересованностью людей, которые живут в Метлино. Их хочется поддерживать, им хочется помогать. В 2022 году центр, которым я руковожу, выиграл президентский грант в размере 497 000 рублей – на эти средства приобретено необходимое оборудование и будет обеспечено обучение 50 участников «Медиацентра Метлино». Мы запустим проект и очень надеемся, что он будет существовать самостоятельно много лет.

Как пояснила Дарья Добровольская, в течение полугода в медиацентре будут проводиться открытые лекториумы и практические занятия по созданию аккаунтов в социальных сетях, производству информационного контента, продвижению в сети, брендингу, графическому дизайну, фотографии, съемке и монтажу видеорепортажей, верстке и иллюстрации. Участников проекта будут учить написанию статей и пресс-релизов, взаимодействию со средствами массовой информации. Спикерами проекта выступят эксперты в области практической журналистики, ораторского искусства и актерского мастерства.

Ключевой частью проекта станет размещение статей его участников в интернет-сообществах (на сайтах «Молодежного Центра» и самого проекта, в ВК «Говорит Метлино», на ресурсах партнеров проекта – в газете «Вестник Маяка», на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа).

- Проект ориентирован прежде всего на молодежь, он поможет им научиться выражать свои мысли и социализироваться, приобрести ценные знания и навыки. Но еще для нас важно, что благодаря медиацентру информации о нашем любимом Метлино, событиях и людях, станет больше, о поселке узнают во всей Челябинской области, -

по словам Ольги Хакимовой, эта работа является важной частью развития поселка, и именно этим, по ее убеждению, она обязана заниматься как депутат.

После торжественного мероприятия в школе состоялся первый мастер-класс, в это время официальные лица побывали в административном здании Метлино, где осмотрели Мастерскую компьютерной грамотности и помещение медиацентра.



Информация предоставлена: Благодаря данному проекту в посёлке появилась площадка для коммуникаций, саморазвития и продвижения идей подростков, молодежи и пенсионеров в сфере медиа и журналистики.Старт проекту был дан 31 марта в школе №35, где собрались заинтересованные школьники и жители поселка, а также руководители областных структур и органов местного самоуправления, без поддержки которых идея не смогла бы воплотиться в жизнь: руководитель ЧРОО «Молодежный Центр», заместитель председателя Российского союза сельской молодежи, глава Озерского городского округа, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, руководитель отдела коммуникаций ФГУП ПО «Маяк»начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку МетлиноВсе они отметили активность депутата Собрания депутатовжителей Метлино, которые, участвуя в различных грантовых программах, за три последних года привлекли в поселок более 2 млн рублей и смогли реализовать значимые проекты, направленные на развитие своей территории (2020 год – «Мастерская компьютерной грамотности», Фонд Президентских грантов, 2021 год – «Активные соседи», Фонда Губернатора Челябинской области, 2021 год – «Дворик детства», грант ФГУП ПО «Маяк», 2022 год – «Медиацентр Метлино», Фонд Президентских грантов).В ходе открытия первым обратился к собравшимся глава округаСвое особое отношение к проекту и его участникам высказалаКак пояснила Дарья Добровольская, в течение полугода в медиацентре будут проводиться открытые лекториумы и практические занятия по созданию аккаунтов в социальных сетях, производству информационного контента, продвижению в сети, брендингу, графическому дизайну, фотографии, съемке и монтажу видеорепортажей, верстке и иллюстрации. Участников проекта будут учить написанию статей и пресс-релизов, взаимодействию со средствами массовой информации. Спикерами проекта выступят эксперты в области практической журналистики, ораторского искусства и актерского мастерства.Ключевой частью проекта станет размещение статей его участников в интернет-сообществах (на сайтах «Молодежного Центра» и самого проекта, в ВК «Говорит Метлино», на ресурсах партнеров проекта – в газете «Вестник Маяка», на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа).по словам, эта работа является важной частью развития поселка, и именно этим, по ее убеждению, она обязана заниматься как депутат.После торжественного мероприятия в школе состоялся первый мастер-класс, в это время официальные лица побывали в административном здании Метлино, где осмотрели Мастерскую компьютерной грамотности и помещение медиацентра.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-04-01YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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