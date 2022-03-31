Уважаемые родители!

1 апреля в 8:00 часов в Озерском городском округе стартовала кампания по приему в 1 классы общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год.

Первый этап приемной кампании в первые классы: начинается 1 апреля 2022 года и завершается 30 июня 2022 года.

Второй этап приемной кампании в первые классы: начинается 6 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года.

Прием в первый класс

Электронная регистрация заявлений на портале ГИС "Образование Челябинской области"

Более подробная информация о вакантных местах в первые классы общеобразовательных организаций, о процедуре поступления ребенка и сроках приёма заявлений размещена на сайте Управления образования: http://gorono-ozersk.ru/node/8637

С 15 марта по 15 июля в Управлении образования организована работа «горячей» телефонной линии.

По вопросам приема детей в первый класс можно обращаться по телефону:

8(35130)7-24-56 – заместитель начальника Управления образования Оксана Викторовна Втехина

8(35130)4-19-94 – отдел общего и дополнительного образования, Анна Борисовна Теплыгина.

Информация Управления образования администрации округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50363/