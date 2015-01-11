В Челябинской области потеплеет до +14

В Челябинской области в пятницу, 8 апреля, потеплеет до +14 градусов – омрачить теплый день могут мокрый снег и гололед.

Так, в ночь на пятницу в области ожидается от плюс 1 до минус 4 градусов и осадки в виде дождя и снега. Днем температура воздуха прогреется до плюс 4-9 градусов, на юге – до 14. Также возможны осадки и образование гололедицы на дорогах. Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня ночью похолодает до минус 1-3 градусов, возможен снег. Днем 8 апреля столбики термометров покажут плюс 4-6 градусов, осадки сохранятся. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-14_148425.html