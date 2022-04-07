Жители Челябинской области оказались первыми в России по любви ко сну

Жители Челябинской области заняли первое место в России по отношению ко сну – 74% заявили, что сон является лучшим средством от стресса.

Такие данные показало исследование, проведенное сервисом по поиску работы hh.ru. Кроме того, для снятия стресса южноуральцы используют разговоры с близкими людьми (43%) и спорт (26%). Реже челябинцы пытаются справиться со стрессом при помощи лекарств (20%), алкоголя (18%), кофе (18%), курения (13%) и медитаций или дыхательных упражнений (11%). Самые редкие методы – это разговор с руководителем (3%) и обращение к психологу (3%).

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При этом больше половины жителей региона – 57% – уверены, что постоянный стресс и чрезмерная тревога не должны быть в нормальной жизни. В свою очередь, стресс на работе, по мнению 80% опрошенных, оказывает воздействие на личные взаимоотношения. Причинами возникновения стрессовых ситуаций на работе обычно становятся эмоциональное выгорание, руководство и атмосфера в коллективе.

https://dostup1.ru/society/Zhiteli-Chelyabinskoy-oblasti-okazalis-pervymi-v-Rossii-po-lyubvi-ko-snu_148505.html