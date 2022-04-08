Сильный ветер и до +16 °C прогнозируют в Челябинской области

В ближайшие дни в Челябинской области установится по-весеннему теплая погода — температура воздуха будет немного выше средних апрельских значений. Одновременно с этим местами не обойдется без порывистого ветра.

В воскресенье, 10 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +8,+13 °C, в южных районах будет на несколько градусов теплее — до +16 °C, говорится на сайте Челябинского Гидрометцентра.

Местами ожидаются порывы ветра до 14 м/с, что по шкале Бофорта соответствует крепкому ветру — от такого качаются стволы деревьев, идти против него трудно.

Предстоящей ночью похолодает до -1,+4 °C. Днем в понедельник будет в пределах +10,+15 °C, преимущественно без осадков.

https://www.cheltv.ru/silnyj-veter-i-do-16-c-prognoziruyut/