Сводка аварийности в период с 4 по 10 апреля 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 4 по 10 апреля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 8 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 133 нарушения Правил дорожного движения.
Из них: 3 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
7 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
30 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;
1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;
5 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
7 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;
На рассмотрение в суд направлено 15 материалов, по 6 – ти материалам принято решение о лишении водительского удостоверения, по двум назначен административный арест.
Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск