Сводка аварийности в период с 4 по 10 апреля 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 4 по 10 апреля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 8 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 133 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 3 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

7 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

30 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;

5 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

7 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

На рассмотрение в суд направлено 15 материалов, по 6 – ти материалам принято решение о лишении водительского удостоверения, по двум назначен административный арест.

Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск