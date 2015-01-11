Главный судебный пристав Челябинской области проведет личный прием граждан в Озерске

Уважаемые жители Озерского городского округа!
Доводим до вашего сведения, что 20.04.2022, с 11:00 до 13:00 часов в Озерском городском отделении судебных приставов УФССП России по Челябинской области по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Калинина, д. 10 «г» личный прием граждан будет осуществлять руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Челябинской области полковник внутренней службы Третьякова Юлия Игоревна.
Предварительная запись на прием по телефону: 8 (35130) 7-30-08.