Главный судебный пристав Челябинской области проведет личный прием граждан в Озерске

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Доводим до вашего сведения, что 20.04.2022, с 11:00 до 13:00 часов в Озерском городском отделении судебных приставов УФССП России по Челябинской области по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Калинина, д. 10 «г» личный прием граждан будет осуществлять руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов Подробнее