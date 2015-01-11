На Южном Урале ожидаются первые грозы

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Челябинской области – ожидаются дожди с первыми в этом году грозами и похолодание.

Так, днем 14 апреля в регионе будет еще тепло – от 18 до 23 градусов выше нуля, но при этом облачно с прояснениями, и местами кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В пятницу, 15 апреля, температур начнет понижаться. Днем – плюс 14-19, все так же облачно с прояснениями, и вновь местами небольшие дожди, а на севере региона – до умеренных.

К субботе температура опустится до плюс 7-12, облачность не рассеется, а дожди продолжатся. Вдобавок ветер сменится на юго-западный 4-9 м/с, а его порывы усилятся до 17 м/с.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidayutsya-pervye-grozy_148652.html