Трио «Трое» озерского театра «Наш дом» с большим успехом выступило на первом Международном фестивале «Камерный beat» в Челябинске

Высокопрофессиональное жюри отдало пальму первенства, вручив высшую награду Гран-при нашим замечательным поющим драматическим актерам – заслуженному артисту России Вохобжону Азимову, Юлии Гусевой, Андрею Иодловскому.

Беспрецедентный музыкальный марафон стартовал 8 апреля во дворике Камерного театра. Первыми его участниками стали: бывший первый заместитель министра культуры области Григорий Цукерман, актер Камерного театра Михаил Яковлев, квартет студентов из Анголы, обучающихся в Челябинском институте культуры, директор Камерного театра Илья Коломейский, исполнивший соло на варгане, инструменте, который он специально освоил к фестивалю.

В течение нескольких дней проходили мастер-классы, лекции, а основное мероприятие - конкурсное выступление участников - состоялось 11 апреля на сцене Камерного театра.

Перед публикой выступали артисты немузыкальных театров, всей душой преданные этому возвышенному искусству, те, кто поет, играет на различных инструментах.

В конкурсную программу вошло 30 номеров, феерическое зрелище продолжалось почти пять часов. Артисты и коллективы челябинских, магнитогорских и озерского театров представили публике великое жанровое разнообразие.

Наше звездное трио представило две композиции – «Качели» и номер, который был специально подготовлен для фестиваля «Камерный beat». Не лишним будет отметить, что для этого выступления в костюмерном цехе театра «Наш дом» Юлии Гусевой сшили новый наряд.

Пока жюри совещалось, участники продолжали петь, и зрители вновь услышали несколько номеров в исполнении трио «Трое».

Все конкурсанты были отмечены в различных номинациях. Лауреатом первой степени стал Челябинский театр кукол, диплом второй степени получил ансамбль имени Шуфутинского из Молодежного театра, бронзы удостоился театр «Манекен».

По единодушному мнению жюри, Гран-при фестиваля было присуждено трио «Трое» театра «Наш дом». Высокая награда уехала в Озерск.

Для справки: «Камерный beat» – это совместная акция Челябинского государственного драматического «Камерного театра» и Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Челябинской области.

«Камерный beat» – это музыкальное дополнение к Международному фестивалю-конкурсу профессиональных драматических театров «Камерата», который проводится Челябинским Камерным театром с 1992 года с неизменным успехом.

Участниками первого фестиваля «Камерный beat» в основном стали те, кто служат в немузыкальных театрах и любят музыку: поют, играют на музыкальных инструментах и желают продемонстрировать свои музыкальные способности коллегам и зрителям.

Театралы увидели любимых артистов поющими, играющими на разных музыкальных инструментах. И всё это сопровождалось юмором и хорошим настроением.

В театрально-музыкальном фестивале «Камерный beat» выступили артисты Молодежного театра, Манекен, Челябинского Театра Кукол, Магнитогорского театра кукол «Буратино», Магнитогорского драматического театра им. А.С.Пушкина, Озёрского театра «Наш дом», студенты ЧГИКА, ансамбль «ОПЕРАтивное искусство» и много приглашённых гостей! В этот вечер выступили более 30 коллективов со всей области.

Источник: https://teatr-ozersk.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50495/