По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На рейсах авиакомпании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») проходит традиционная акция для ветеранов Великой Отечественной войны. С 3 по 12 мая 2022 года им предоставляют бесплатные перелеты по всем маршрутам России и СНГ. Подробнее