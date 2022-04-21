По области сохраняется высокая пожарная опасность.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 23-25 апреля в южных районах Челябинской области местами сохраняется, 24-25 в восточных районах местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). В южных и восточных районах Челябинской области повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.