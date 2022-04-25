О завершении отопительного периода 2021-2022 гг. в Озерском городском округе

Администрация округа информирует жителей о завершении текущего отопительного периода 2021-2022 гг. в Озерском городском округе с 27 апреля 2022 г.

Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья и балансодержателям зданий рекомендовано произвести отключение систем отопления в установленном порядке и перевести объекты на летний режим.

В социальной сфере решение о прекращении теплоснабжения в подведомственных зданиях и сооружениях может быть принято самостоятельно балансодержателями данных объектов.

Справочно: отопительный сезон в г. Челябинске завершился 18 апреля 2022 года.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50642/