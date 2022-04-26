Сводка аварийности в период с 18 по 24 апреля 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 18 по 24 апреля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 113 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 2 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

8 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

29 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

3 водителя не предоставили преимущества пешеходам;

2 водителя перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

6 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

На рассмотрение в суд направлено 16 материалов.

Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск