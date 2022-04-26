Сводка аварийности в период с 18 по 24 апреля 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 18 по 24 апреля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 113 нарушений Правил дорожного движения.
Из них: 2 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
8 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
29 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;
3 водителя не предоставили преимущества пешеходам;
2 водителя перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
6 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;
На рассмотрение в суд направлено 16 материалов.
Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск