График работы Отдела по вопросам миграции в апреле и мае.

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается пропавший без вести Батуев Яков Денисович 14.01.2000 года рождения, который 4 апреля 2022 года ушел из дома в г. Озерск и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Подробнее
В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 18 по 24 апреля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших. Подробнее
В период с 22 по 24 апреля на территории Озерского городского округа сотрудниками полиции проведены специальные рейдовые мероприятия, направленные на исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Подробнее
Накануне в сквере у знака «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий» состоялось мероприятие в память об озерчанах – участниках борьбы с незримым врагом. В мероприятии принял участие председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. Подробнее
Напоминаем, что в связи с проведением субботников на территории Озерского городского округа, в том числе и на территории частных домов, владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО) непосредственно с региональным оператором по обращению ТКО. Подробнее