График работы Отдела по вопросам миграции в апреле и мае.

В предпраздничный день 30 апреля 2022 года Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г.Озерск прием граждан будет осуществляться: с 09.00 до 13.00.

С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года – выходные, праздничные дни.