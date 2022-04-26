Приглашаем на службу в Полицию.

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан, не имеющих судимости, годных по состоянию здоровья на вакантные должности.
• Полицейский патрульно-постовой службы полиции
• Полицейский (водитель) дежурной части
• Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции
• Полицейский (водитель) изолятора временного содержания
• Полицейский ИВС
• Участковый уполномоченный полиции
• Помощник участкового уполномоченного полиции ПП «Новогорный»
• Оперуполномоченный отдела уголовного розыска
• Оперуполномоченный полиции ПП «Новогорный»
• Инспектор ДПС
• Младший инспектор-кинолог ЦКС
• Инженер-электроник ДЧ
• Вожатый (проводник) служебных собак
Социальные гарантии сотрудникам МВД:
• стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы, за выслугу лет;
• материальная помощь один раз в год;
• ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи ежегодно;
• предоставление ипотечного кредита сотрудникам МВД (ставка 9,1%) в банке ВТБ (ПАО)
• право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России, (включая членов семьи);
• бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей;
• право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста;
• карьерный рост;
• возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД) с последующим назначением на должности среднего начальствующего состава.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Озерск, проспект Ленина, 43, каб.61,
по телефонам: 8(351)2-59-12, 8-9993711012
дополнительно: по оформлению на службу в ГИБДД: 8(351) 4-36-02
по оформлению в Пункт полиции «Новогорный»: 89993729353
п. Новогорный, ул. Энергетиков, 3.