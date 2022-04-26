Внимание, розыск!

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается пропавший без вести Батуев Яков Денисович 14.01.2000 года рождения, который 4 апреля 2022 года ушел из дома в г. Озерск и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 20-22 года, рост 185 см, европейский тип лица, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие.

Особые приметы: был одет в черную футболку и серую толстовку на молнии, пуховик серого цвета, синие джинсы, обувь в виде мужских туфель коричневого цвета.

При себе имел желтую папку с документами на его имя (паспорт, СНИЛС, ИНН, пропуск в ЗАТО г.Озерск, страховой медицинский полис, военный билет).

Нуждается в медицинской помощи.

Просим всех, кто обладает информацией о местонахождении Батуева Якова Денисовича, позвонить в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по телефонам: 83513025085, 102 или 02.