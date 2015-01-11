У здания администрации прошел весенний субботник.

Накануне вместе с коллективами администрации и аппарата Собрания депутатов на театральной площади трудились глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

Отложив на время повседневные обязанности, муниципальные служащие за несколько часов собрали прошлогоднюю листву и сухую траву возле своего административного здания по адресу: пр. Ленина, 30-а. Инвентарь пошел в ход самый простой: мётлы, грабли, перчатки, пакеты для мусора.

Сменив строгий костюм на спортивный, Евгений Щербаков вместе с подчинёнными вышел на субботник:

– Любовь к родному городу проявляется по-разному: через социальные проекты, а можно просто выйти и поучаствовать в субботнике. Конечно, город убирается подрядчиками в рамках контрактов, но и жители, которые хотят, чтобы вокруг было чисто и красиво, также проявляют инициативу. Начинать надо с себя, поэтому трудовые коллективы выходят и наводят порядок там, где работают. Настроение у всех в такие моменты хорошее, физическая нагрузка на свежем воздухе - дело полезное и приятное. Кроме того, мы здесь всегда шутим, общаемся.

Я благодарю всех неравнодушных жителей, которые не остаются в стороне, а приводят родной город в порядок после зимы. Традиция «совместного труда для общей пользы» осталась после советского времени. Я считаю, что не надо от неё отказываться. В то время много было хорошего.

Напомним, что старт весенней уборке в округе был дан 18 апреля, за это время уже удалось сделать немало. Глава округа особо отметил работников ФГУП «ПО «Маяк», которые всегда выходят на субботник одними из первых: в этот раз маяковцы навели порядок в скверах и в том числе в сквере им. Б.В. Броховича, легендарного директора предприятия.

Можно сетовать на коммунальные службы, которые должны поддерживать чистоту в городе, а можно самим организовать субботник, не разводя долгих дискуссий, потратив на него всего полчаса. Председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер ещё три недели назад поучаствовал в субботнике в своём дворе, а сегодня вышел на уборку со своим коллективом:

– Желание навести порядок там, где ты живёшь или работаешь, это не только воспитание, это отношение к жизни. После долгой зимы хочется прибраться и порадоваться теплому весеннему солнцу. А когда вокруг чисто - и жить приятнее.

В рамках апрельского субботника подразделения администрации округа приводят в порядок территории, прилегающие к зданиям управлений, а также незакреплённые земельные участки. Коллективы сами определяют день проведения работ.

На помощь коммунальным службам в эти дни выходят озерчане самых разных профессий. Значительный вклад в уборку города всегда вносят работники ФГУП «ПО «Маяк», коллективы муниципальных учреждений и другие предприятия, независимо от форм собственности. С особым энтузиазмом наводят чистоту у себя в посёлках жители Метлино и Новогорного. Не остаются в стороне озерские парламентарии и члены Общественной палаты. Активные жители многоквартирных домов стараются навести порядок во дворах.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50666/