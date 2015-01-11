Семьи южноуральцев, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат 1 млн. руб.

Семьи южноуральцев, погибших в ходе спецоперации на территории Украины, получат региональную выплату в размере 1 млн рублей.

Как сообщила она в эфире телеканала «Гранада ТВ», правительство региона максимально поддерживает семьи, потерявшие близких. «В Челябинской области установлена выплата 1 млн рублей для семей погибших. Безусловно, это не компенсирует утрату, но мы всячески поддерживаем и помогаем семьям, которые потеряли близких», – сказала, в частности, Ирина Гехт.

Как напоминает ТАСС, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, перечислят предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие – 7,4 млн рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.

На сегодняшний день известно более чем о 40 погибших военнослужащих – уроженцах Челябинской области.

https://dostup1.ru/society/Semi-yuzhnouraltsev-pogibshih-v-hode-spetsoperatsii-na-Ukraine-poluchat-1-mln_149195.html