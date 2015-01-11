Число исполнительных производств по искам в Челябинской области преодолело 2 млн

Количество исполнительных производств по судебным искам в Челябинской области превысило 2 млн – из них 1,6 млн должников уже приступили к исполнению своих обязательств.

Об этом на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщила глава регионального управления федеральной службы судебных приставов Юлия Третьякова.

По ее словам, в этом году поступило уже более 21 тыс. обращений по алиментам, при этом наметилась тенденция к снижению таких документов. Алименты начали выплачивать около 80% должников, в том числе после применения мер принудительного исполнения. Половина из них стали закрывать долги после привлечения к административной ответственности, кто-то – после возбуждения уголовной. В прошлом году к административной ответственности привлекли 3 833 человек, уголовные дела возбудили на 2 128 должников.

«Уже нельзя заплатить тысячу рублей, две тысячи и уйти от уголовного дела, законодательство четко определяет, что алименты должны быть выплачены в полном объеме», – пояснила Юлия Третьякова.

Больше половины исполнительных производств приходится на должников по кредитам, еще 30-40% – по коммунальным услугам, и это число, по словам главного судебного пристава, ежегодно растет.

Приставы напомнили, что о задолженности можно узнать на сайте ведомства, где размещен Банк данных исполнительных производств, который содержит полную информацию о наличии либо отсутствии долговых обязательств у граждан либо юридических лиц. В Банке данных исполнительных производств указаны номер и дата исполнительного документа, наименование органа, выдавшего его, сумма долга и прочая информация.

https://dostup1.ru/society/Chislo-ispolnitelnyh-proizvodstv-po-iskam-v-Chelyabinskoy-oblasti-preodolelo-2-mln_149174.html