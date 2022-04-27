Расписание движения автобусов по садовым маршрутам.

Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты в рамках духовно-просветительской программы «Росток» было подписано с администрацией в шестой раз. Программа была запущена в 2017 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова, и реализуется с благословения Челябинской епархии Русской православной церкви. Подробнее