Расписание движения автобусов по садовым маршрутам.

28 апреля на сессии были заслушаны два отчётных доклада, главы округа Евгения Щербакова и председателя Собрания Сергея Гергенрейдера. Также была назначена дата проведения публичных слушаний об исполнении бюджета за 2021 год. Подробнее
Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты в рамках духовно-просветительской программы «Росток» было подписано с администрацией в шестой раз. Программа была запущена в 2017 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова, и реализуется с благословения Челябинской епархии Русской православной церкви. Подробнее
Накануне вместе с коллективами администрации и аппарата Собрания депутатов на театральной площади трудились глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. Подробнее
Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается пропавший без вести Батуев Яков Денисович 14.01.2000 года рождения, который 4 апреля 2022 года ушел из дома в г. Озерск и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Подробнее