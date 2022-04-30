«Поезда Победы» на паровой тяге прибудут на станции Южно-Уральской магистрали накануне 9 мая

В честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организует на станциях Златоуст, Магнитогорск, Карталы, Челябинск, Курган, Орск, Бузулук и Оренбург торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов на паровой тяге.

В Орске праздничное мероприятие состоится 2 мая (начало в 10:00 по местному времени), в Златоусте и Магнитогорске – 4 мая (в Златоусте – 11:00, в Магнитогорске – 12:00), в Бузулуке и Карталах – 5 мая (начало в 10:00), в Челябинске и Кургане – 6 мая (в Челябинске – 13:30, в Кургане – 12:00), в Оренбурге – 7 мая (начало в 10:00).

В Челябинске, Златоусте, Карталах, Магнитогорске и Кургане «Поезд Победы» поведет паровоз серии Л, в Орске, Бузулуке и Оренбурге – паровоз серии ЛВ. В составе поездов будут «теплушки» с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах будет организовано выступление творческих коллективов.

В Челябинске 6 мая с 12:00 до 18:00 на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция (военный госпиталь, штаб, минометный окоп). Также будет инсценирована работа железнодорожной станции в военное время.