Успех юных озерчан на Всероссийском форуме «Мы — гордость Родины».

Юные воспитанники МБУ ДО «ДЭБЦ» успешно выступили на Всероссийском форуме исследовательских и творческих работ «Мы - гордость Родины», который состоялся 23 апреля 2022 года в г. Москве. В форуме приняли участие представители более 40 регионов РФ. На заочном этапе конкурса было представлено более 800 работ, лауреатами стали – около 500. На конкурс было отобрано около тысячи работ, но даже из них, после проверки на плагиат контроль, приглашены на очную защиту не все. Лауреаты были приглашены на Всероссийский форум исследовательских и творческих работ в г. Москву на очный этап конкурса.

Форум был организован Министерством просвещения России, Региональной общественной организацией содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина».

Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы – гордость Родины» направлен на создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой деятельности обучающихся младшего и среднего возраста, вовлечение родителей в управление учебно-воспитательным процессом, а также пропаганду гражданственности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины в современном мире.

Конкурс состоял из двух этапов: заочного и очного.

Участники-конкурсанты защищали свои исследовательские работы перед строгим компетентным московским жюри в 16 номинациях, разделённых на 6 секций.

Город Озерск представляли воспитанники МБУ ДО «ДЭБЦ»: Кожевникова Анастасия, Донская Наталья, Сакардин Дмитрий. Научный руководитель - педагог высшей категории Фигурина Галина Рихардовна. В ДЭБЦ под руководством Галины Рихардовны создан интерактивный музей «Исчезающая старина». На базе музея собраны экспонаты, представленные на форум и изготовленые руками наших детей.

Кожевникова Анастасия представила работу «От Руси до России. Истоки народного костюма в образе современного платья для подростка». На конкурс были представлены 3 платья, расписанные по мотивам нижнетагильских подносов, по домовой росписи Среднего Урала и батика. Комиссия высоко оценила работу Насти и присудила ей первое место, а участники форума аплодировали и кричали «Браво» Насте после завершения выступления.

Сакардин Дмитрий занял третье место с работой «Уральская Атлантида». Он исследовал мегалитические объекты Южного Урала с примерами полигонической кладки.

Донская Наташа представила работу «От Руси до России. О чем рассказала «сорока». Изготовленные ее руками головные уборы: «сорока», башкирский платок, повойник вызвали большой интерес. Участники форума с удовольствием рассматривали и примеряли головные уборы уральских народов.

Дипломом за подготовку призеров и победителей форума награждена Фигурина Галина Рихардовна.

Оргкомитет конкурса отметил Благодарственным письмом директора МБУ ДО «ДЭБЦ» Косажевскую Наталью Викторовну– за вклад в будущее российской науки, воспитание подрастающего поколения и успех представителей образовательной организации во Всероссийском форуме «Мы гордость Родины».

Со своими работами ребята выступали на муниципальных курчатовских чтениях, которые проводились в марте 2022г.

Главное в конкурсе не только достойно показать свою работу, но и получить опыт исследовательской деятельности, умение выступить перед аудиторией, желание продолжать исследовательскую работу.

Мы очень гордимся успехами наших воспитанников. Они состязались с лучшими и достойно показали себя в конкурсе.

Заместитель директора Смирнова О.А.

педагог Фигурина Г.Р.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50790/