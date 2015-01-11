«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Собрался в поход? Предупреди службу спасения

В теплое время года жители округа стали активно выходить на туристические маршруты, как самостоятельно, так и в составе организованных групп.

Напоминаем жителям о соблюдении мер личной безопасности при выходе (выезде) на маршрут за пределы Озерского городского округа (в т.ч. южные направления, горы, реки и пр.):

1. необходимо продумать место и время проведения похода, собрать о нем как можно больше информации, проверить укомплектованность как предметами, необходимыми для совершения похода, так и средствами связи;

2. настоятельно рекомендуем до похода зарегистрироваться в единой дежурно-диспетчерской службе Озерского городского округа» по телефону 2-07-07. Регистрация проводится бесплатно. За день до выхода в поход нужно подтвердить информацию, сверить маршрут, подать номера телефонов старших групп (индивидуальных туристов), определить маршруты стоянок, контрольных выходов на связь, время окончания маршрута и порядок возвращения домой (на базу);

3. по прибытии в место назначения обязательно зарегистрируйтесь в местной единой дежурно-диспетчерской службе ближайшего муниципального образования (телефон 112 действует на территории всей РФ);

4. возвратившись, необходимо сообщить о завершении туристического мероприятия по телефону 2-07-07.

Необходимо понять важность и необходимость регистрации в службе спасения!

· Спасатели будут знать, где и когда вас искать.

· В несколько раз сокращаются сроки выдвижения спасателей в район поиска, а, значит, значительно увеличиваются шансы туристов вернуться домой живыми и здоровыми.

· Как бы ни был сложен маршрут, люди будут уверены, что поисково-спасательные подразделения придут им на выручку вовремя.

Напоминаем телефоны экстренного реагирования в случае беды (для абонентов сотовой связи):

101 –спасатели и пожарные;

102 – полиция;

103- «Скорая помощь»;

112- единый телефон в случае беды.