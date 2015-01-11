Как прошла работа учреждений ЦМСЧ-71 в майские праздники.

В период с 1 по 10 мая 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме. Медицинская помощь в экстренном и неотложном порядке оказывалась отделением скорой медицинской помощи, дежурными врачами и специалистами приемного отделения.

За первую декаду мая бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску более 500 раз. В поселках Новогорный – 47 раз, Метлино – 25. Основная причина вызовов – повышение артериального давления и последствия алкогольного опьянения.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи доставлены 48 человек, самостоятельно обратились 268 граждан. 55% случаев обращений составляют различные травмы.

176 взрослых больных и 22 ребенка были госпитализированы в различные стационарные отделения клинической больницы №71.

Было выполнено 18 хирургических операций, из них 6 - по экстренным показаниям.

В акушерском отделении было принято 5 родов.

С 4 по 7 мая осуществляли прием пациентов амбулаторные подразделения поликлинических отделений.

Детская поликлиника приняла 254 вызова по всему Озерскому городскому округу. У детей диагностировано 173 случая ОРВИ. С 1 по 5 мая у детей зафиксировано 13 укусов клещей. Среди пострадавших привитых – 3. Двум детям введен иммуноглобулин.

По данным на 10.05.2022 года в ОГО привито от ковида первым компонентом вакцины – 230 детей, двумя компонентами – 201 ребенок.

В call-центре городских поликлиник было принято 883 обращения от взрослого населения. По городу Озерску диагностировано 134 случая ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Новогорный – 8, Метлино - 6.

От клещей пострадали 10 человек из Озерска, 5 – из п. Новогорный, 4 – из Метлино.

Вакцинировано от ковида в Озерске первым компонентом 11 человек, завершили вакцинацию 15 человек, ревакцинировано – 454. В поселке Новогорный вакцинировано 2 человека, ревакцинацию прошли 9. В Метлино вакцинировано – 9.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50799/