Информация о заболеваемости COVID-19.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 09.05.2022г. по 15.05.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровело 37 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 16.05.2022 получили 1 прививку 40017 человек, 2 прививки – 38228 человек, ревакцинировано 12934 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50828/