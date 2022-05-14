Эксперт предупредил о случаях кражи денег при использовании VPN-соединения.

На Южном Урале появились случаи кражи денег со счетов при использовании VPN-соединения – об этом в ходе прямого эфира на площадке «Объясняем. Челябинская область» предупредили представитель челябинского отделения Банка России и эксперт по кибербезопасности.

Особое распространение такой способ соединения получил в условиях блокировок и ограничений в России. С помощью VPN-соединения пользователь получает поверх своего IP-адреса другой – с сервера в другом регионе. При этом провайдер не может посмотреть трафик с устройства, так как он зашифрован. Реальное местоположение пользователя также недоступно. Но не все VPN-сервисы так безобидны, как кажутся. По словам эксперта по кибербезопасности Александра Цуканова, они собирают информацию о пользователях.

«Мы никогда не можем гарантировать, как этот VPN создан: что он собирает, что он не собирает. Зачастую они продают информацию о посещенных сайтах для таргетированной рекламы. А также собирают информацию о пользователях: историю посещений, данные об устройстве и так далее. Платные VPN-сервисы в этом плане надежнее, но и им в полной мере не стоит доверять», – рассказал Александр Цуканов.

Как рассказал эксперт, мошенники, например, предлагают открыть счет в иностранных банках. Прикрываясь названием крупной зарубежной банковской организации, аферисты ориентируются на состоятельных россиян. Они рассчитывают, что известное наименование вызовет доверие жертвы и усыпит бдительность.

При этом, по словам начальника отдела платежных систем и расчетов челябинского отделения Банка России Людмилы Паниной, самым распространенным способом кражи денег остается прямой звонок мошенников, когда человеку говорят, что с его счетом проводится сомнительная операция, и предлагают перевести деньги на защищенный счет. По данным челябинского отделения Банка России, таким способом в 2021 году мошенники украли у россиян более 13 млрд рублей. Причем вернуть удалось лишь 900 миллионов рублей.

«Вернуть деньги можно, но только в том случае, если человек не нарушал правил безопасного использования банковских карт и не нарушал условия заключенного с банком договора. То есть он не сообщал мошенникам секретных данных, финансовых данных по банковской карте и сам не совершал действий по переводу денег в адрес мошенников. Важно также своевременно проинформировать банк о совершении в отношении вас несанкционированной операции, то есть сделать это надо в течение суток», – пояснила Людмила Панина.

Один из надежных способов защитить свои сбережения – установить ограничения в мобильных приложениях банков. Так, не все знают, что можно отключить совершение операций через интернет или оформление кредитов через онлайн. Также можно поставить суточный лимит по карте и определить страны, в которые перевести деньги будет нельзя.

Если человек все же стал жертвой мошенников, то необходимо заблокировать карту. Сделать это можно либо в мобильном приложении, либо обратившись непосредственно в банк или колл-центр организации. А также необходимо написать заявление о несогласии с проведенной операцией и обратиться в правоохранительные органы.

https://dostup1.ru/finance/Expert-predupredil-o-sluchayah-krazhi-deneg-pri-ispolzovanii-VPN-soedineniya_149728.html