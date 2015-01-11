Госавтоинспекция информирует об изменении требований к регистрации транспортных средств.

С 3 мая 2022 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 года «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России».

Согласно документу, владелец транспортного средства или его представитель должны лично подать в регистрационное подразделение ГИБДД заявление о совершении регистрационных действий и прилагаемые к нему документы в 10-дневный срок:

-со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для собственного пользования,

-со дня временного ввоза транспортного средства на территорию РФ на срок более одного года

-со дня приобретения прав владельца транспортного средства или возникновения иных обстоятельств, требующих изменения регистрационных данных.

Несоблюдение указанных требований влечет за собой наказание. За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (статья 12.1 КоАП РФ), законодательством предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 800 рублей, за повторное нарушение санкция статьи предусматривает более строгое наказание – 5000 тысяч рублей штрафа или лишение права управления транспортным средством от 1 до 3 месяцев.

Кроме того, статьей 19.22 КоАП РФ за нарушение правил государственной регистрации всех видов транспортных средств предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 2000 до 3500 тысяч рублей; на юридических лиц – от 5000 до десяти тысяч рублей.