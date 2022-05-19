22 мая ожидаются осадки в виде мокрого снега.

22 мая местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, гололёдные явления, порывы ветра до 20 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных, ветхих и широкопролетных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.