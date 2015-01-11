Сотрудники полиции провели беседу со школьниками на тему «Жизнь без вреда».

В Центре культуры и досуга молодёжи «Мир» ученики средних и старших классов разных школ Озерского городского округа приняли участие в профилактической встрече с сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск.

Беседа проводилась в рамках мероприятия «Жизнь без вреда», направленного на пропаганду здорового образа жизни и предупреждение антиобщественного и преступного поведения подростков.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних поговорили со школьниками о недопустимости пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых. Особое внимание сотрудники полиции уделили теме вреда и последствий потребления табачных и курительных смесей, алкогольных напитков и наркотических средств, а также разъяснили меры административного и уголовного наказания за совершение противоправных деяний.

Школьники приняли активное участие в беседе, задали инспекторам интересующие вопросы, и в завершении, поблагодарили за полезную и познавательную встречу.