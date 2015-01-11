В России повысят пенсии, прожиточный минимум и МРОТ — «Ведомости».

В России намерены повысить пенсии, прожиточный минимум и МРОТ – о планах правительства проиндексировать социальные выплаты на 10% сообщают «Ведомости», которым информацию подтвердили три источника.

Окончательное решение должен будет принять президент Владимир Путин.

Издание напоминает, что дискуссия об увеличении размера социальных выплат ведется более двух месяцев. Так, 16 марта президент провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов с руководителями субъектов и членами правительства. По его итогам кабинету министров было поручено представить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, в том числе военным пенсионерам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также МРОТ и прожиточного минимума. Затем 11 апреля Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных ускорить эту работу. Глава государства признал, что экономический кризис, начавшийся в результате реакции западных стран на действия Вооруженных сил России на Украине, привел к росту цен, что серьезно ударило по доходам людей. 15 апреля помощник президента России Максим Орешкин объявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума и иных выплат.

https://dostup1.ru/economics/V-Rossii-povysyat-pensii-prozhitochnyy-minimum-i-MROT_150072.html