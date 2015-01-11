Более 800 тыс. южноуральских пенсионеров начнут получать надбавку 10%

С 1 июня неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную на 10% пенсию – об этом 25 мая на заседании Госсовета объявил президент России Владимир Путин.

Также Путин сообщил, что сообщил, что на 10% в России вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тыс. 919 рублей. Сейчас в Челябинской области для трудоспособного населения он составляет 12 тыс. 957 рублей, для пенсионеров – 10 тыс. 223 рубля, для детей – 12 тыс. 444 рубля.

Эта мера должна автоматически повысить размер различных выплат и пособий, который рассчитывается, исходя из прожиточного минимума.

И на те же 10% с 1 июля вырастет минимальный размер оплаты труда – до 15 тыс. 279 руб. в месяц в среднем по России. Сейчас в Челябинской области этот показатель равен 12 тыс. 792 рублям. С учетом прибавки он достигнет 14 тыс. 071 рубля.

По словам Путина, необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни, чтобы уровень доходов существенно превышал размер прожиточного минимума.

https://dostup1.ru/society/Bolee-800-tys-yuzhnouralskih-pensionerov-nachnut-poluchat-nadbavku-10_150120.html