Как подготовиться к экзаменам? Советы психолога Ольги Кайзер.

В Челябинской области сегодня, 26 мая, около 3000 выпускников написали единый государственный экзамен по трем предметам по выбору: географии, литературе и химии. Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, первый день ЕГЭ прошел штатно. Подробнее
Акция пройдет в виде интеллектуального забега, участниками которого станут сотрудники библиотеки, а тема - "Литература для детей". Каждому участнику (озерчанину) будет задан один вопрос, на который он должен ответить. За правильный ответ участник получит приз от библиотеки. Подробнее
Прогресс не стоит на месте – это утверждение актуально и для средств передвижения. Если раньше использовались преимущественно автомобили, мототехника и велосипеды, то в настоящее время все большую популярность приобретают средства индивидуальной мобильности (СИМ) – это роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Подробнее
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в рамках проведения профилактической акции «Летние каникулы», сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с представителями ДНД проведут целенаправленные профилактические мероприятия по контролю за перевозкой детей. Подробнее
В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от директора сетевого продовольственного магазина. Женщина сообщила, что из торгового зала похищен товар. Сумма материального ущерба составила свыше 22 тысяч рублей. Подробнее