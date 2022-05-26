Как подготовиться к экзаменам? Советы психолога Ольги Кайзер.

Прогресс не стоит на месте – это утверждение актуально и для средств передвижения. Если раньше использовались преимущественно автомобили, мототехника и велосипеды, то в настоящее время все большую популярность приобретают средства индивидуальной мобильности (СИМ) – это роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Подробнее