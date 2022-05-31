1 июня Детский парк встречал маленьких озерчан праздничной концертно-развлекательной программой «Детство – это мы!»

В этот день отметить самый главный детский праздник и начало летних каникул в парк пришли более тысячи горожан, большая часть из них конечно дети.

На летней сцене выступили детские творческие коллективы и солисты Культурно-досугового центра: «Купава», «Каблучок», «Вдохновение», «Шоу-класс», «Гармония», «Аюшка», а также солисты школы эстрадного вокала Детской музыкальной школы № 1. Для юных озерчан проводились игры и конкурсы. Работали все аттракционы, не останавливаясь они катали маленьких посетителей. В ходе праздничной программы также состоялось награждение победителей фестиваля детского рисунка «Моё счастливое детство!», организованного городским комитетом профсоюзов.

Информация и фото Парка культуры и отдыха.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51208/