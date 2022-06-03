Мини-отчет о том, что нового произошло на экотропах «Егоза-Сугомак».

В России создана Ассоциация детских ботанических садов. 271 образовательная организация из 68 субъектов России заявила о желании присоединиться к сети. Это учреждения общего, дополнительного, дошкольного и средне профессионального образования. Подробнее
Глава округа Евгений Щербаков, председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер вместе с коллегами по депутатскому корпусу 1 июня провели товарищеский матч с воспитанниками «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Подробнее
Вместе со строительством ледовой арены «Высота» и капитальным ремонтом Дворца спорта должна преобразиться не только территория спортивного комплекса, запланировано также обновление и нескольких жилых домов, расположенных по соседству. Подробнее