Новости недели с Александрой Лебедевой (07.06.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
- В Озерске идут активные дорожные работы, ремонт кровли жилых домов, а также работы по благоустройству.
- В округе стартовала летняя оздоровительная кампания.
- ГИББД г.Озерска в дни летних каникул проводит профилактические мероприятия для детей.
- С успехом прошло выступление детского Английского театра.
- Первый рок-пикник на Егозе собрал сотни любителей рок-музыки и активного отдыха на природе.