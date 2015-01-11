В ДЭБЦ состоялся праздник детства.

В первый выходной день лета - 4 июня - в Детском эколого-биологическом центре прошёл праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Работники «Атом-охраны» вместе с детьми пришли в центр, чтобы пообщаться и получить заряд бодрости на предстоящую рабочую неделю.

Смирнова О.А., заместитель директора ДЭБЦ:

- Второй год «Атом-охрана» проводит праздник для детей в нашем центре. Для ребятишек педагоги ДЭБЦ и работники «Атом-охраны» подготовили много интересного. На территории центра для детей были организованы 7 развлекательных площадок. Всем ребятам, от года до 12 лет, нашлось занятие по душе. Для ребят на полянке был организован флеш-моб. Вместе с детьми танцевали и взрослые. Звучала музыка, воздушные шарики украшали здание ДЭБЦ, солнышко ласково освещало липовую аллею.

Педагог ДЭБЦ Ослина И.В. со своими воспитанниками подготовила и показала представление цирка имени Каштанки. Каждый ребенок мог погладить ежика, кролика, собаку, хорька. Тяжеловоз Погон покатал детей в карете. Ребята постарше проехали верхом на пони. Педагоги ДЭБЦ провели для гостей экскурсии по Ботаническому саду, познакомили с музеем Природы, геологическим музеем, музеем под открытым небом «Блиндаж». Юные художники создавали свои шедевры на асфальте мелом.

Дети принесли угощение для зверушек и покормили их морковкой, капустой, яблоками. Большой интерес вызвали кенгуру Плутоша и Аннушка. А козы-попрошайки сами залезали ребятам в карманы за кормом. Гуляющие по территории мини–пиги радовали гостей своим хрюканьем.

- Веселые радостные глазки ребят горели счастьем. Взрослые отдохнули вместе с детьми. Праздник закончился, оставив после себя хорошее настроения и огромную радость в сердцах гостей, - подвела итог празднику Смирнова О.А.

Информация и фото ДЭБЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51247/