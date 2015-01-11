Почтовые отделения изменят график работы в связи с Днем России.

11 июня почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга – в предпраздничный день они продолжат работать в обычном режиме.

12 июня станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных.

13 июня отделения Почты России будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья.

Почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Режим работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

Информация УФПС Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51283/