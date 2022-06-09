Военный прокурор разъясняет: ужесточена уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.

Ужесточена уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.

Федеральным законом от 01.07.2021 № 258-ФЗ в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) внесены изменения, направленные на ужесточение наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за нарушение в состоянии опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц. В частности, срок лишения свободы увеличен до 3 лет, максимальный размер штрафа – до 500 тыс. рублей, а также законодателем введены исправительные работы на срок до 2 лет и ограничение свободы на срок до 3 лет, а срок отбывания дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью повышен до 6 лет.

К имеющим судимость за преступление, предусмотренное частями 2, 4 или 6 статьи 264 либо статьей 264.1 УК РФ, относятся лица, имеющие со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое из указанных преступлений или их совокупность. При этом следует учитывать, что сроки погашения судимости, установленные статьями 86 и 95 УК РФ, за каждое преступление исчисляются самостоятельно и не прерываются при совершении нового преступления.

Под управлением транспортным средством в смысле статьи 264.1 УК РФ понимается непосредственное выполнение лицом функций водителя во время движения транспорта. Преступление окончено с момента начала движения транспортного средства, управляемого лицом, находящимся в состоянии опьянения. Продолжительность управления не имеет значения для квалификации данных действий, как состава оконченного преступления. Факт опьянения, определяется наличием этилового спирта или наркотических средств либо психотропных веществ в организме человека. Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования также расценивается, как факт опьянения.

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