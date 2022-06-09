В округе прошли учения по борьбе с птичьим гриппом.

В регионе реализуются меры, направленные на сохранение благополучной эпизоотической обстановки, одна из них – проведение специальных учений. Очередное тактико-учебное мероприятие по противодействию гриппу птиц прошло 9 июня в посёлке Метлино Озерского городского округа.

По легенде учений в одном из личных подсобных хозяйств посёлка Метлино произошёл внезапный падёж домашних куриц, по результатам осмотра был поставлен предположительный диагноз – птичий грипп. Проведён отбор проб для лабораторных исследований. В случае реальной угрозы заболевания пробы должны быть направлены в аккредитованное лабораторное учреждение, в данном случае в ОГБУ «Увельская ветлаборатория». Далее были определены эпизоотический очаг, угрожаемая зона (5-10 км от эпизоотического очага), зона наблюдения (от 10 до 100 км). Сотрудниками Озерской ветстанции совместно со специалистами администрации Озерского городского округа, МЧС и сотрудниками полиции была создана комиссия, штаб для координации действий всех служб, проведено оперативное совещание. Руководил учениями начальник ОГБУ «Озерская ветстанция» Руслан Макин. В ходе оперативного совещания все участники мероприятия были разделены на группы, каждая группа получила своё задание.

В оперативном совещании принял участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Специалисты-ветеринары отрабатывают навыки и порядок действий при вспышке птичьего гриппа. Ситуация условная, но нужно быть готовыми: у многих хозяйства, и важно их сберечь, сберечь здоровье людей. Кстати, наши ветеринарные службы в регионе считаются одними из сильнейших. Поэтому и учения совместные: здесь службы Озерска, Кунашака и еще ряда соседних территорий.

После выявления предполагаемого «очага» заболевания было организовано перекрытие дорог, выставлены контрольно-пропускные посты, оборудовано место утилизации продуктов птицеводства и трупов птиц. Специалисты ветслужбы провели подворный обход владельцев личных подсобных хозяйств и необходимую обработку.

В ходе учений на практике был отработан алгоритм совместных действий ветеринарной службы, МЧС, полиции, а также региональных и муниципальных органов власти. Это должно обеспечить успех мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания в случае возникновения реальной угрозы заноса и распространения гриппа птиц.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51316/