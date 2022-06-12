На Южном Урале ожидается потепление до 23-26 градусов.

Со вторника, 14 июня, на Южном Урале начнется постепенное потепление – на основной части региона температура повысится до плюс 22, а на юге – до плюс 26.

По данным Gismeteo, в дальнейшие дни температура продолжит повышение – до 23 в среду и до 25 – в четверг и пятницу.

Кроме того, в эти дни ожидается прекращение осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

А в выходные, 18 и 19 июня, температура вновь опустится до плюс 21, и ожидается сильный дождь с грозой.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-poteplenie-do-23-26-gradusov_150762.html