Жители России выступили против 2-недельных отпусков.

Жителей России не устраивает разбивка отпусков на несколько частей, которые зачастую предлагают работодатели.

Согласно проведенному исследованию, отпуска длино1 10 и 14 дней устраивает только 7% и 23% опрошенных. Каждый четвертый считает, что для полноценного отдыха нужны четыре недели.

О четырехнедельном отпуске и дольше чаще мечтают мужчины – 45% против 39% среди женщин. Причем россияне с зарплатой до 50 тыс. рублей мечтают о подобной продолжительности отдыха чаще тех, кто зарабатывает более 80 тысяч – 47 и 39% соответственно.

По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года, количество тех, кто стал чаще считать идеальными отпуска короче четырех недель, увеличилось . В качестве причин опрошенные называют «Ехать особо некуда», «В сложившихся условиях надо работать, а не отдыхать».

В опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны в 391 населенном пункте.

https://dostup1.ru/society/Zhiteli-Rossii-vystupili-protiv-2-nedelnyh-otpuskov_150760.html