Из жилого дома в Озерске извлекли артиллерийский снаряд.

В Озерске бойцы Росгвардии обследовали артиллерийский снаряд – его местный житель сам принес к себе в квартиру с поля.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июня. На место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. Специалисты осмотрели находку и установили, что ей является 33-х мм артиллерийский снаряд со следами коррозии. Опасности для жизни и здоровья он не представлял.

«До прибытия группы разминирования полицейские совместно с коллегами из УФСБ и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии вывели жильцов подъезда из дома», – сообщили в пресс-службе ведомства.

После завершения экспертных процедур жильцы вернулись в свои квартиры.

https://dostup1.ru/accident/Iz-zhilogo-doma-v-Ozerske-izvlekli-artilleriyskiy-snaryad_150974.html