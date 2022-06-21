Озерск готов побороться за победу.

21 июня на стадионе «Труд» состоялось торжественное открытие Чемпионата Озерского городского округа по футболу. Ежегодный открытый Чемпионат посвящён памяти легендарного озерского тренера М.С. Мовсумова и носит его имя.

Организаторы чемпионата – Управление по физической культуре и спорту администрации совместно с городской федерацией футбола и МБУ «Арена». На открытии Чемпионата с приветственным словом к командам обратился глава округа Евгений Щербаков:

– Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием, с первой игрой. С каждым годом в Озерском городском округе нарастает интерес к футболу и к детскому футболу в том числе. Я надеюсь, что вы своим примером покажете молодёжи как надо играть, как красиво побеждать. Желаю вам интересной игры, красивых голов, чтобы наш футбол развивался, поскольку в Озерске всегда были славные традиции в этом виде спорта.

Далее начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Сергей Степанов дал команду капитанам команд поднять флаг Российской Федерации. Под звуки российского гимна над стадионом «Труд» был поднят государственный флаг.

Чемпионат начался с игры двух озерских команд «Омега» и «Эдельвейс-Энергия». Всего в Чемпионате примут участие девять команд, пять озерских команд, а также команды Кыштыма, Каслей и Аргаяша. Наравне с со взрослыми в соревновании участвует команда ДЮСШ Озерска, что является хорошей школой для юных футболистов.

Следует отметить, что на протяжение многих лет председатель федерации футбола и главный судья Чемпионата Андрей Плотников ведёт активную работу по популяризации футбола, привлечению к игре молодёжи. Благодаря его работе соревнования по футболу в округе проходят круглый год. Зимой игры проводятся в спортивных комплексах, а летом на открытой площадке.

– Наш Чемпионат – это дань памяти не только Максуду Сеидовичу Мовсумову, это дань уважения всем тренерам общественникам, которые долгие годы работали и вложили много сил в становление футбола в Озерском городском округе.

Для озерских болельщиков Чемпионат долгожданное событие, как правило на трибунах собирается достаточно зрителей, приходит очень много как пожилых, так и молодых любителей футбола. В последние годы в округе было открыто много детских футбольных школ и у нас в разы увеличилось количество детей, занимающихся футболом. Сложилась традиция, что многие команды берут в свой состав продвинутых подростков, таким образом живёт преемственность поколений, а для ребят это ещё и бесценный игровой опыт.

Рассказывая об особенностях Чемпионата Андрей Плотников подчеркнул, что уровень соревнований можно сравнить с областным, поскольку команды гостей усилены игроками со всей области, в том числе из Челябинска, Карабаша, Уфалея. Те города, которые не смогли выставить свои команды на соревнования делегировали часть футболистов в команды наших соседей Кыштыма и Касли. Также главный судья Чемпионата рассказал и о том, что в последние годы озерчане не могут обыграть команду общественно-футбольного клуба Кыштыма, усиленную челябинскими футболистами. На протяжении последних лет соседи – сильная серьёзная команда, которая занимается большим футболом, выигрывает открытый Чемпионат округа:

– С этой командой интересно играть, но обыграть пока не получается. Надеемся, что в этом сезоне озерские болельщики активно поддержат наших игроков, чтобы не было ощущения того, что победа уже отдана заведомому фавориту, а получилась захватывающая борьба за первое место.

21 июня две первых игры завершились с «сухим» счётом «Омега» (Озерск) – «Эдельвейс-Энергия» (Озерск) 0-3 и ФК «Касли» и «ДЮСШ» (Озерск) 0-4. Летом игры будут проходить на стадионе «Труд» каждую неделю по вторникам, средам и четвергам. Начало игр в 18:00 часов. Болельщиков приглашают поддержать свои команды.

Расписание игр здесь: http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51416/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51416/