Сотрудники полиции Озерска ликвидировали наркопритон.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г.Озерск ликвидировали притон для потребления наркотических средств, организованный в садовом доме в поселке Татыш.

В ходе проверки оперативной информации полицейские установили 39-летнего ранее судимого мужчину, который неоднократно предоставлял помещение на садовом участке наркозависимым людям, в том числе обеспечивал функционирование притона, так озерчанин предлагал для употребления части растения конопли, которое здесь же и культивировал, за что привлечен к административной ответственности по статье 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

В результате проведенного на территории садового участка обыска обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления запрещенных веществ.

В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.