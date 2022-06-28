В Челябинской области изменили срок платежа за капремонт

В Челябинской области с июня изменился срок платежа за капремонт – теперь деньги необходимо вносить до 10 числа следующего месяца, а не до 25-го, как было ранее.

Таким образом, жители Челябинской области получат квитанции за июнь с пометкой «оплатить до 10 июля». При этом у жителей области есть еще месяц, чтобы произвести платеж без штрафных санкций.

«Пени от невыплаченной в срок суммы будет начисляться за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты», – сообщили в пресс-службе оператора.

В квитанции учтут оплаты, поступившие до 17 числа расчетного месяца. Деньги, зачисленные после этого срока, в квитанции не отражаются, и начисления выставляются нарастающим итогом. При этом на лицевом счете отражается фактическая дата платежа.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-izmenili-srok-platezha-za-kapremont_151366.html