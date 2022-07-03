В Озерске подведены итоги ЕГЭ: 22 выпускника будут отмечены медалями.

В этом году в Озерском городском округе государственную итоговую аттестацию проходил 351 выпускник. Традиционно средний балл по основным предметам превысил общероссийские показатели. Две выпускницы набрали по сто баллов на экзаменах по русскому и английскому языку.

В условиях пандемии в 2020 и 2021 годах порядок проведения ЕГЭ был изменён. 2022 год вернул прежний формат государственной итоговой аттестации, то есть для получения аттестата было необходимо обязательно сдать два предмета – русский язык и математику. Форму сдачи экзамена по математике выпускники выбирали сами - либо базовый, либо профильный - в зависимости от того, нужен ли им этот предмет для поступления в ВУЗ.

Как пояснила начальник отдела общего и среднего образования Управления образования администрации Анна Теплыгина, экзамен по русскому языку сдали все выпускники, все перешагнули минимальный порог. Средний бал по округу составил почти 74 балла. Выпускница лицея №39 Антонина Кричфалуший показала высший результат – 100 баллов.

– Наши дети традиционно хорошо сдают экзамен по русскому языку и средний балл по Озерскому городскому округу, как правило, выше общероссийских показателей, которые в этом году составили 68,3 балла.

Что касается математики, то и здесь средний балл по округу по профильной математике составил 60, по России – 56. Этот предмет сдавали всего 197 выпускников. По экзаменационным оценкам базового уровня «двоек» нет, преимущественно пятёрки и четвёрки, то есть качество подготовки также очень достойное.

В этом году в округе «стобалльников» по математике нет, но тем не менее есть очень хороший результат. Самый высокий балл по математике – 94 набрала Татьяна Панина, выпускница лицея №39. Примечательно, что второй год подряд наивысший балл по математике набирают девочки.

Следует отметить, что в этом году, по сравнению с показателями прошлого года, вырос средний балл по физике, он составляет 55 баллов. Кроме того, он выше, чем по России – 54 балла.

– С этим сложным предметом озерские выпускники справились хорошо, наши результаты котируются на общероссийском уровне, дети смело могут поступать в лучшие ВУЗы страны, – подчеркнула Анна Теплыгина.

Английский язык – это второй предмет по выбору, по которому в этом году озерчане улучшили результат по сравнению с прошлым годом, средний балл по округу составляет 79 баллов (в прошлом году – 77). Наивысший балл по английскому языку показала выпускница лицея №39 Вероника Притчина.

Одним из самых массовых экзаменационных предметов традиционно является обществознание – по нему в этом году средний балл оказался чуть ниже прошлогоднего.

– С другими предметами по выбору выпускники справились по-разному, где-то лучше, где-то хуже. В любом случае, дети выбирают предметы для последующего поступления. Поэтому, исходя из итогов, они сами решат, воспользоваться им этими результатами или нет. К сожалению, пересдача предметов по выбору в настоящее время возможна только через год.

Подводя итог, Анна Теплыгина отметила, что на результаты единого государственного экзамена этого года повлияла пандемия. Нынешние выпускники в девятом классе не сдавали общегосударственный экзамен:

– Ребята не прошли эту процедуру ранее – в 9 классе. Отсутствие опыта повлияло на выпускников, несмотря на то, что мы их к экзаменам готовили. Кроме того, изменился подход к формированию контрольно-измерительных материалов. Дело в том, что именно в 2022 году школу закончили ребята, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам. А в них совершенно другие подходы. Во главе угла не просто знание фактов, дат или формул, но их практическое применение. Новые подходы к оцениванию учебных достижений, конечно же, повлияли на результат, по всей стране произошло снижение баллов.

Тем не менее в этом году 22 озерских выпускника будут отмечены медалями «За особые успехи в учении», а также 25 ребят получат серебряный значок озерского образования. По традиции в ходе торжественной церемонии медали выпускникам будет вручать глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51547/