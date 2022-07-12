Как избежать солнечного удара?

Медики рассказали южноуральцам, как распознать и предотвратить солнечный удар.

Так, первая степень сопровождается слабостью, тошнотой, головной болью, учащенным пульсом, неровным дыханием. При второй степени симптомы усиливаются, нарушается координация движений, возникает полуобморочное состояние, температура повышается до 38-39 градусов. Может начаться носовое кровотечение. При наступлении третьей, самой тяжелой стадии, кожа становится бледной, наступают судороги или потеря сознания, бред, галлюцинации. Крайняя степень перегрева может привести к летальному исходу.

«Пожилые люди, беременные и дети больше других подвержены риску солнечного удара. Также вероятность выше у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением. При появлении первых симптомов солнечного удара необходимо зайти в прохладное помещение, снять лишнюю одежду, ослабить воротник и ремень, прилечь, приподняв ноги. Обернуть тело влажным полотенцем, можно принять ванну с прохладной (но не холодной) водой. Если симптомы усугубляются, немедленно вызвать скорую помощь», – рассказали медики.

При солнечном ударе противопоказано: резкое охлаждение тела (в холодной воде, под кондиционером) и употребление кофе и алкоголя. В качестве профилактики необходимо пить больше жидкости, чаще принимать прохладный душ, носить свободную одежду и головные уборы светлых оттенков, избегать пребывания на солнце с 11.00 до 16.00, ограничить потребление алкоголя.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsam-rasskazali-kak-izbezhat-solnechnogo-udara_151848.html