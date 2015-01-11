Жительница Озерска стала жертвой мошенников в социальной сети.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск обратилась местная жительница 1967 года рождения. Женщина пояснила, что поздним вечером в социальной сети получила сообщение от своей сестры о возможности оформления денежной выплаты для граждан, не достигших пенсионного возраста, для этого необходимо сообщить данные банковской карты и пароль из СМС-сообщения.

Потерпевшая не подозревая, что общается с мошенниками, предоставила все запрошенные сведения по карте, после чего с ее банковского счета был совершен перевод средств общей суммой 20 989 рублей. Созвонившись с родственницей, женщина поняла, что злоумышленники воспользовались информацией с открытого аккаунта ее сестры и создали аналогичную страницу.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Сотрудники полиции рекомендуют в обязательном порядке перепроверять информацию, поступающую в социальных сетях, особенно если она содержит просьбы о пополнении счета или перевода денег. Необходимо позвонить друзьям, знакомым с целью уточнения информации, либо в переписке задать вопросы, на которые мошенник не сможет дать ответ.