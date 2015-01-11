Челябинская область присоединилась к всероссийской акции по безопасности на перекрестках.

В Челябинской области 13 июля стартовал региональный этап социальной кампании «Расставь приоритеты!» – акция направлена на формирование осознанного поведения на перекрестках.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В 2021 году на перекрестках в Челябинской области произошло 1 149 ДТП, в которых пострадали 43 человека. А по итогам шести месяцев этого года уже произошло 312 происшествий, в результате которых погибли семь человек.

«Именно ДТП на перекрестках приводят к значительной тяжести последствий. В связи с этим важным моментом является цель проведения социальной кампании, благодаря которой разные категории участников дорожного движения получают новые знания о том, как вести себя на перекрестках, что в дальнейшем, мы уверены, позволит нам снизить аварийность на перекрестках», – сообщил врио начальника УГИБДД по Челябинской области Иван Путков.

По словам замминистра общественной безопасности региона Владимира Гусака, для обеспечения безопасности дорожного движения, в первую очереди снижения смертности на автомобильных дорогах, разработан и реализуется региональный проект.

«Во-первых, это развитие системы фото и видео-фиксации. Сейчас по линии ГИБДД на территории области действуют 174 поста на более чем 1,3 тыс. видеокамер. Если говорить о результатах, то по сравнению с шестью месяцами прошлого года в местах фото и видео-постов наблюдается снижение количества ДТП на 48%, раненых – на 55%, а показатель погибших равен нулю. Это, безусловно, более чем убедительный результат. В связи с этим, направление профилактики ДТП будет иметь свое развитие и в 2022 году», – сообщил замминистра.

Что касается ДТП с детьми, то за прошедшие шесть месяцев произошло 179 дорожных происшествий с их участием. Двое детей погибли и 192 получили травмы, при этом 47 ДТП произошло по неосторожности детей.

Другим фактором аварийности в регионе остается состояние дорог. По словам начальника отдела контроля организации дорожного движения Минтранса Челябинской области Андрея Казанцева, по итогам прошлого года на дорогах Южного Урала образовались 11 аварийно-опасных участков, из них шесть – на нерегулируемых перекрестках.

«По результатам обследования разработаны первоочередные мероприятия, направленные на их ликвидацию. Я думаю, что мероприятия, запланированные на 2022 год на этих аварийно-опасных участках, дадут положительные результаты», – заявил Казанцев.

Кампания будет проходить в два этапа и продлится до конца года. За это время будет проведено около 2 тыс. мероприятий в 15 регионах страны. Акция охватит более 80 тыс. участников. Это водители, пешеходы, дети и студенты.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-prisoedinilas-k-vserossiyskoy-aktsii-po-bezopasnosti-na-perekrestkah_151860.html