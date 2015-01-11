Статистика по ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России с 4 по 17 июля 2022 года.

В период с 4 по 17 июля 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме.

За прошедшие две недели бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 627 раз, из них 47 – ложные. В поселках Новогорный – 56 вызовов (2 – ложных), Метлино – 30. Основная причина вызовов – сердечно-сосудистые заболевания, повышение артериального давления.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи был доставлен 61 человек, самостоятельно обратились 327 граждан. 65% случаев обращений составляют различные травмы. Еще 26 человек обратились в приемное отделение с укусами клещей, что в три раза меньше, чем за прошлый двухнедельный период.

405 взрослых больных и 55 детей были госпитализированы в различные стационарные отделения Клинической больницы №71.

Было выполнено 77 хирургических операций.

В акушерском отделении было принято 16 родов.

Детская поликлиника приняла 496 вызова по всему Озерскому городскому округу. У детей диагностировано 291 случай ОРВИ. От укусов клещей пострадало 5 детей, что также в три раза меньше, чем за прошлые две недели.

В call-центре городских поликлиник было принято 1525 обращений от взрослого населения. По городу Озерску диагностировано 129 случаев ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Метлино – 16, Новогорный – 9.

Количество взрослого населения, обратившегося к врачу с укусами клещей за две прошедших недели, составляет: 28 человек - из Озерска, 7 – из п. Новогорный, 3 – из Метлино. Показатели снились более чем в 2 раза.

Вакцинировано от ковида в Озерске 57 человек, ревакцинировано – 238. В поселке Новогорный ревакцинацию прошел 21 человек. В Метлино – 4 и 4.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.