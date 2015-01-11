Правила посещения стационарных отделений городской больницы.

С 7 июля 2022 года во всех подразделениях ФГБУЗ КБ №71, кроме психоневрологического диспансера, отменен карантин по новой коронавирусной инфекции и внесены изменения в правила посещения стационарных больных в городской больнице.

1. Разрешены встречи посетителей со стационарными ходячими больными на территории больницы вне отделений (холл на 1 этаже, входные группы), прогулки - в установленные часы посещений: с 10.00 до 12.00, с 17.00 до 18.45. При посещении больных убедительно просим всех пользоваться медицинскими масками во избежание заноса инфекций.

2. Прием передач, в том числе для тяжелобольных пациентов, осуществляется с 10.00 до 12.00, с 17.00 до 18.45 в установленном порядке.

3. Разрешается допуск в отделения родственников для ухода за лежачими и тяжелобольными пациентами с разрешения заведующего отделением, после предоставления отрицательного результата ПЦР-теста и согласования с заместителем главного врача по медицинской части или госпитального эпидемиолога.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России